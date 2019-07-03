РИАМО - 3 июл. В Московской области начался прием заявок от глав подмосковных крестьянских (фермерских) хозяйств на участие в конкурсе по получению грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных животноводческих ферм, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«На поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 67,5 миллионов рублей бюджетных средств, что позволит предоставить не менее 30 грантов. На развитие семейных животноводческих ферм выделено 165,7 миллиона рублей, что позволит предоставить пять грантов», - отметил Разин.

Заявки на получение гранта на поддержку начинающих фермеров будут приниматься в министерстве до 26 июля, на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм - до 30 июля.

«Проведение конкурсных отборов запланировано на первую декаду августа», - подчеркнул министр.

Подробная информация размещена на официальном сайте Минсельхозпрода области в разделах «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм» (путь: документы - направления деятельности - малые формы хозяйствования - поддержка начинающих фермеров).