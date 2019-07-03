РИАМО - 3 июл. В Московском регионе до утра 5 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье и Москве из-за порывистого ветра до 09:00 5 июля.

В других областях Центрального федерального округа либо не требуется предупреждения о погодной опасности, либо нет сведений об этом.

В Московском регионе 4 июля будет облачно с прояснениями, местами по области пройдет небольшой кратковременный дождь, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 9-11 градусов, днем – 17-19.

Пятого июля будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сохранятся сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Температурный режим будет таким же, как и накануне.