РИАМО - 3 июл. На территории новой Москвы за первое полугодие текущего года ввели 1,104 миллиона квадратных метров объектов капитального строительства, при этом выдерживается пропорция в строительстве жилой и нежилой недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Так, за 6 месяцев в новой Москве введено 615,1 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, еще 489,1 тысячи квадратных метров – социальных и промышленных объектов.

«Учитывая, что на 2019 год на новых территориях запланировано ввести 2,298 миллиона квадратных метров общей площади, включая 1,718 миллионов квадратных метров жилья, 579,5 тысяч квадратных метров – социальных и промышленных объектов, рост темпов ввода недвижимости очевиден», — констатировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что главным катализатором ускорения инфраструктурного развития новой Москвы в первом полугодии стал запуск четырех новых станций Сокольнической линии метрополитена.

«Активное развитие территории новой Москвы является одним из основных факторов, стимулирующих спрос на локальном первичном рынке. Сегодня у покупателей уже нет опасений, что они приобретают жилье «в чистом поле». В ТиНАО новоселы сразу получают и дороги, и метро, и детские сады, школы и поликлиники», — сказала Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум».

Как подчеркнул Жидкин, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу не только ликвидировать дефицит мест в детсадах и школах, но и развивать социальную инфраструктуру ТиНАО на перспективу.

«И эта работа идет полным ходом. За 2019-2021 годы в новой Москве планируется построить ещё 65 социальных объектов», — заключил глава департамента.