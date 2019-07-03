РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Жительница подмосковного Дзержинского завоевала на конкурсе красоты «Жемчужина России-2019» звание «Миссис фотомодель России-2019», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С 23 по 29 июня в Петрозаводске проходил конкурс туризма и красоты «Жемчужина России-2019».

«Светлана Куренкова достойно представила городской округ Дзержинский на III российском фестивале туризма и красоты «Жемчужина России-2019». За победу боролись претендентки со всей страны. Девушка привезла две короны: «Миссис фотомодель России-2019» и «Миссис «Жемчужина России-2019» Центральный федеральный округ», - говорится в сообщении.

Ранее Куренкова была финалисткой конкурса красоты «Миссис дзержинская краса-2018», а также победительницей в номинации «Миссис талант».