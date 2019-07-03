РИАМО - 3 июл. В столичном ГУМе уже в седьмой раз открылся ежегодный фестиваль цветов, специально для которого было выращено более 310 тысяч цветов, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Это уже хорошая традиция. Мы за разнообразие и за красоту. Лето может быть так украшено, если есть разнообразие цветов, их видов и количество, здесь количество имеет значение», - сказал директор по развитию Bosco di Ciliegi и один из участников высадки цветов Константин Андрикопулос.

В день открытия фестиваля выступал государственный академический хореографический ансамбль «Березка», который приковал внимание не только москвичей, но и туристов со всего мира.

По разнообразию живых растений фестиваль цветов в ГУМе не уступит ботаническому саду: специально для этого события было выращено более 310 тысяч цветов, которые украсили здание изнутри и снаружи.

Также здание ГУМа украшают статуи спортивной тематики из гипса, которые олицетворяют эпоху социализма. Среди них известные многим «Женщина с мячом», «Футболист», «Девушка с веслом».

В роли садовников выступают выдающиеся деятели культуры: актеры, музыканты, телеведущие и спортсмены.

Среди высаженных цветов москвичи и гости столицы смогут найти бегонию клубневую, газанию, георгину гибридную, бальзамим новогвинейский, пеларгонию махровую, хризантему мультифлору, каланхоэ каландива, бегонию вечноцветущую, агератум, тагетес, колеус, цинерарию.