РИАМО - 3 июл. Заявка на итоговую проверку одной из центральных дорог столичного жилого комплекса ЖК «Царицыно», а также инженерных сетей (второй пусковой комплекс) подана в Москомстройинвест, она может быть сдана уже в июле, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Второй пусковой комплекс включает в себя центральную дорогу вдоль корпусов жилого комплекса №№1, 2, 5.2, 11, 12, а также инженерные сети, которые проходят под дорогой и вдоль нее», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как отметил представитель компании городского застройщика АО «Мосотделстрой №1», в настоящее время уже ведется проверка по факту выполненных работ. После устранения замечаний, в течение двух-трех недель, планируется сдать линейный объект и инженерные сети в эксплуатацию.

Он добавил, что дорога будет открыта для проезда жителей ЖК «Царицыно» после ввода в эксплуатацию всех корпусов первой очереди строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7, началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия.