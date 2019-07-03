РИАМО - 3 июл. Депутаты Московской областной думы вместе с экологами и сотрудниками Росреестра запланировали создать 45 особо охраняемых природных территории (ООПТ) в Подмосковье до 2026 года, а также поставить на кадастровый учет все ООПТ региона, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Эти вопросы рассмотрели в Истре участники совместного выездного заседания комитетов Мособлдумы по экологии и природопользованию и по имущественным отношениям и землепользованию. Встреча прошла в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» до 2026 года, на ней присутствовали депутаты вместе с экологами и сотрудниками Росреестра.

«Наша задача обсудить существующие проблемы и найти пути их решения. Конечный результат нашей работы в данном вопросе – это постановка на кадастровый учет 100% ООПТ Московской области», - отметила председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Московская область располагает развитой сетью ООПТ. На сегодняшний день в Подмосковье существует 247 ООПТ областного подчинения. Из них: 162 – государственные природные заказники; 81 – памятники природы; три – прибрежные рекреационные зоны; один – особо охраняемый водный объект.

В последнее время, по слова депутатов, все чаще фиксируются случаи нарушения режима особой охраны ООПТ. Самое серьезное - незаконное отведение земельных участков, входящих в ООПТ под застройку, прокладку дорог и инженерных коммуникаций.

«Привлечь виновных к ответственности, зачастую, мешает отсутствие четко установленных границ ООПТ. Это дает возможность застройщикам оспаривать факт нахождения объектов застройки на охраняемой территории. Поэтому властями Московской области принято решение о постановке всех региональных ООПТ на кадастровый учет», — пояснила Полякова.

С 2013 года в Подмосковье ведутся работы по разработке материалов для организации и реорганизации особо охраняемых природных территорий с целью занесения сведений об ООПТ в государственный кадастр недвижимости.

Московская область является одним из первых регионов в России, где такая работа проводится планомерно. В итоге, сведения о границах и режиме областных ООПТ для землепользователей области должны стать доступными. По мнению депутатов, это позволит избежать непреднамеренное нарушения режима особой охраны и границ ООПТ при проведении хозяйственных и иных работ.

Основные работы, связанные с подготовкой материалов, необходимых для занесения сведений об ООПТ в государственный кадастр недвижимости: предполевой сбор и анализ материалов об ООПТ, полевые наблюдения и их анализ, камеральные работы.

«В рамках этих работ большинство из ООПТ, созданных еще в советский период, впервые обрели новую современную документацию, отвечающую требованиям действующего законодательства. Для ряда из них только сейчас было разработано полноценное описание природных комплексов», — отметил председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимир Шапкин.

Он добавил, что объекты особой охраны были выявлены и задокументированы впервые. То есть для некоторых ООПТ лишь спустя 30-40 лет после создания впервые стало ясно, в чем реальная природоохранная ценность этих территорий.

Режим особой охраны и границы ООПТ в рамках работ по постановке на кадастр не менялись. На сегодняшний день общая площадь всех областных ООПТ составляет более 175 тысяч гектаров или около 4% территории Московской области. 45 новых областных ООПТ, которые планируют создать к 2026 году в Подмосковье, будут располагаться на площади свыше 500 тысяч гектаров.

По итогу выездного заседания было рекомендовано органам местного самоуправления начать работу по постановке на кадастровый учет ООПТ местного значения.