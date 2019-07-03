РИАМО - 3 июл. Более 74 тысяч девятиклассников написали обязательный государственный экзамен (ОГЭ) в Московской области, в регионе завершился период сдачи ОГЭ, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Подмосковье подошел к концу период сдачи девятиклассниками обязательного государственного экзамена. Всего в испытаниях приняли участие порядка 74 тысяч выпускников. Свыше 98% девятиклассников успешно сдали два обязательных экзамена – русский язык и математику – и получили аттестат», – сказала Забралова.

По ее словам, экзамены в Московской области прошли без нарушений, в штатном режиме.

«Впереди ребят ждет выбор, пойти получать профессию в колледжах и техникумах или продолжить обучения в старших классах. По результатам опроса обучающихся девятых классов и их родителей, который проходил в этом году на региональном школьном портале, больше половины подмосковных девятиклассников планируют продолжить обучение в десятом классе. Ждем ребят в новом учебном году в школах и наших средне-специальных учебных учреждениях», – отметила Забралова.

Последний резервный день сдачи ОГЭ стал завершением государственной итоговой аттестации в 2019 году.