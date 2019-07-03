РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске сотрудники полиции раскрыли преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и изнасилование за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«В Подольске с 25 июня по 1 июля в дежурную часть УМВД России по городскому округу поступило более 1 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. Всего за данный период времени было раскрыто: один факт причинения тяжкого вреда здоровью; одно изнасилование; одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», - говорится в сообщении.

Также в ходе проведения рейдов по выявлению лиц, употребляющих алкогольную продукцию в общественных местах, сотрудниками полиции было выявлено более 80 фактов нарушения административного законодательства и составлены протоколы об административном правонарушении.