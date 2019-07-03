РИАМО - 3 июл. Следователи установили обстоятельства гибели 38-летнего жителя Зеленоградского округа столицы, который выпал из окна многоэтажного жилого дома после пьяного застолья, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что тело погибшего обнаружили вечером 2 июля, на нем были повреждения, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по столице организована доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что мужчина после распития спиртных напитков сидел на перекладине балкона и по своей неосторожности перевалился за перила, удерживаясь за них руками. Родственники пытались помочь мужчине, однако он упал вниз», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.