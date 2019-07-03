РИАМО - 3 июл. Московская область охраняет устойчивую позицию в сфере занятости среди российских регионов, с начала текущего года в регионе трудоустроились свыше 30 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В подмосковном банке вакансий на сегодняшний день заявлено 49 тысяч вакансий, из них 71% – по рабочим профессиям, 98,7% – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.

«Всего с начала года в центры занятости населения Московской области подано 164 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 50,9 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 63,2 тысячи заявлений», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Подмосковье сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ.

Уровень регистрируемой безработицы по в регионе составил 0,54% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 1%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.