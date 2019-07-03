РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В школе №5 микрорайона Климовск городского округа Подольск шестеро школьников из Италии и Словакии начали изучать русский язык и культуру в июле, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов (микрорайон Климовск) 1 июля открыла летнюю межкультурную образовательную программу в рамках сотрудничества с международным благотворительным фондом AFS «Интеркультура». Так, шестеро школьников из Италии и Словакии: Мартина Росетто (17 лет), Паоло Паолини (17 лет), Томазо Дзаголин (17 лет), Вирджиния Мария Баркези (16 лет), Вильям Сантини (17 лет), Микаэла Марчекова, (19 лет) в течение месяца будут изучать здесь русский язык и культуру», - говорится в сообщении.

AFS-школьники, которые год учились в подольской школе, не забывают про свои приемные семьи и возвращаются в Россию. Так, недавно на выпускной вечер прилетела из Италии Сильвия Кабрас, а чуть раньше со своей семьей приезжал из Тайланда Супхавит.