РИАМО - 3 июл. Работы по реконструкции Лобненского шоссе в Подмосковье могут начаться уже в конце этого года, сообщил РИАМО в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Завершается проектирование. Мы планируем, что в сентябре уже получим проектную документацию по Лобненскому шоссе. И, как только на руках будет проект, мы сразу начнем подготовку к строительству. Начало строительства – либо конец этого года, либо начало следующего», – заявил Гержик.

Для улучшения транспортной доступности в Лобне проектируется реконструкция Лобненского шоссе. Закончить реконструкцию шоссе планируют в 2021 году.

Лобненское шоссе идет до аэропорта «Шереметьево», планируется расширение до четырех полос с пешеходными переходами.