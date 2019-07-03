РИАМО - 3 июл. Врачи научно-исследовательского института имени Н.В. Склифосовского провели редкую операцию по установке нейростимулятора пациенту с постоянными сильными болями, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

27-летний пациент год назад пострадал в ДТП, а после лечения в его правой руке начались постоянные болевые ощущения. Специалисты диагностировали травматический плексит и каузалгический болевой синдром. В качестве терапии были назначены сильнодействующие анальгетики.

«Чтобы снизить лекарственную нагрузку на организм, в марте 2019 года специалисты установили ему тестовые электроды в спинной мозг на шейном уровне. Пациент отметил снижение боли в правой руке до 50%, поэтому было решено установить постоянный нейростимулятор для улучшения результата», — говорится в материале.

По словам главного нейрохирурга Москвы Андрея Гриня, оперировавшего пострадавшего в ДТП, нейростимулятор подает постоянный ток на определенной частоте, тем самым прерывая болевой импульс и уменьшая болевой синдром.

«Операция показана пациентам с синдромом оперированного позвоночника, с повреждениями периферических нервов, с нарушением тазовых органов и с головной болью», — прокомментировал врач.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского стала первой клиникой департамента здравоохранения Москвы, где проводятся операции по установке нейростимуляторов пациентам с болевым синдромом. В 2018 году в «Склифе» провели 15 таких операций, в этом году их число планируется увеличить.

В мае текущего года врачи НИИ провели первую в России операцию по имплантации искусственного желудочка сердца нового поколения пациенту с тяжелой формой застойной сердечной недостаточности, развившейся в результате дилатационной кардиомиопатии. Устройство разработано московскими учеными совместно со специалистами «Склифа».

Недавно нейрохирурги института имени Склифосовского успешно провели первое в России шунтирование сосудов головного мозга по методике Bonnet bypass. Bonnet с французского обозначает чепчик, что наглядно отражает суть операции, при которой два сосуда на голове соединяются протяженным через голову шунтом.

В апреле этого года специалисты НИИ разработали и запатентовали уникальный метод диагностики и лечения при травмах живота. Эта технология позволяет обойтись без масштабных операционных вмешательств и значительно ускорить сроки реабилитации пациентов.

В 2018 году врачи «Склифа» впервые в России провели нейрохирургическую операцию с использованием робота.