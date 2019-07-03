РИАМО - 3 июл. Сразу 15 тротуаров на улицах Ленина и Новой в подмосковном Реутове будут модернизированы для маломобильных групп населения в рамках первого этапа по обустройству безбарьерной среды, сообщил в среду глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Пятнадцать съездов с тротуаров на наиболее оживленных участках пешеходного движения в Реутове будут приспособлены для удобства передвижения инвалидов, велосипедистов, мам с детскими колясками, пожилых людей. Для этого (сделают - ред.) пологие спуски, которые оборудуют специальной тактильной плиткой и обозначат желтым цветом», - сказал Каторов.

Он уточнил, что данный этап благоустройства получит продолжение в ближайшее время на основе отзывов и пожеланий местных жителей. Поддержку в реализации проекта оказывают общественные активисты партийных проектов «Единой России» «Единая страна – доступная среда» и «Безопасный город».