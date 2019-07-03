РИАМО - 3 июл. Работы по проектированию дороги в обход Солнечногорска начали в Московской области, их завершат в течение года, сообщил журналистам в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Мы начали проектировать обход Солнечногорска. Я думаю, это будет хорошее дополнение к открытым участкам дорог на территории Подмосковья. Закончим проектирование в течение года и будем приступать к строительству», - сказал Гержик.

В среду открылся новый участок дороги с 97 до 149 километра от Клина до Твери, который проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15 до 97 километра и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143 километре.

В результате будет открыт для сквозного проезда весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери, 135 километров скоростной дороги можно будет преодолеть чуть более чем за час.