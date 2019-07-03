РИАМО - 3 июл. Строители работают над продлением Некрасовской линии московского метро протяженностью около 12 километров, проходку всех тоннелей планируют завершить в текущем месяце, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на сегодняшний день ведется работа на участке протяженностью 11,7 километра – от станции «Косино» до «Авиамоторной». На нем пять станций: «Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная». От «Косина» до «Нижегородской» проходка ведется десятиметровыми щитами, которые впервые применяются в истории российского метростроения.

Более просторный тоннель дал возможность устраивать вентиляционную систему прямо в нем, а «не выводить технические вентиляционные шахты на поверхность улиц города. Ставим задачу в июле завершить полностью проходку всех тоннелей, а к концу года – основные строительно-монтажные работы на линии», – заявил Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, в планах завершить строительство станции «Лефортово» на Большой кольцевой линии. За год, как и планировалось, должны построить 14 станций подземки.

Он добавил, что в городе на сегодняшний день строится 30 станций метро. Помимо «Некрасовской», возводятся все станции Большой кольцевой линии, а также семь станций Коммунарской ветки.

«Проектируются практически все станции, вошедшие в программу развития Московского метрополитена на 2011-2023 годы. Параллельно прорабатывается новый радиус на Бирюлево, а также Рублево-Архангельская линия. По сути, планы уходят уже за 2027 год», – заключил Бочкарев.