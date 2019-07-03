РИАМО - 3 июл. На Ярославском направлении 6 и 7 июля часть пригородных поездов отменят или изменят время прибытия из-за путевых работ, также для удобства пассажиров будут действовать временная платформа на станции «Лось» и временный мост на станции «Лосиноостровская», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На станциях «Лось» и «Лосиноостровская» развивают путевую инфраструктуру. Так, с 11:00 6 июля до 07:00 7 июля новый построенный участок пути соединят с существующим железнодорожным полотном.

«Обращаем внимание пассажиров, что 6 и 7 июля из расписания выведут ряд пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями «Мытищи», «Болшево», «Монино», «Пушкино» и «Александров». У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия. С 11:00 6 июля до 07:30 7 июля часть электропоездов в сторону Москвы будет проходить платформы «Тайнинская», «Перловская», «Лось», «Северянин», «Маленковская», «Яуза» и «Москва-3» без остановки», — говорится в материале.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

На станции «Лосиноостровская» идет строительство четвертой пассажирской платформы для скоростных поездов. На южном мосту через железнодорожные пути заменены сходы и уложен новый асфальт.

«На время реконструкции части транзитного моста через пути Ярославского направления возведен временный мост для обеспечения безопасности пешеходов», — отмечается в материале.

В рамках развития Ярославского направления МЖД железнодорожники ведут строительство дополнительного пятого главного пути на участке Москва – Мытищи, четвертого пути – на участке Мытищи – Пушкино, третьего пути – на участке Мытищи – Болшево. Кроме того, ОАО «РЖД» совместно с правительством Москвы продолжает работы по интеграции МЦК с Ярославским направлением – остановочный пункт Северянин переносится ближе к станции Ростокино.