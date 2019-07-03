РИАМО - 3 июл. Работы по строительству отдельных участков Юго-Восточной хорды в столице планируются завершить уже в следующем году, их начнут сдавать в эксплуатацию с 2020 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что на Северо-Восточной хорде 17 мая открылось движение в районе Метрогородка от Щелковского шоссе до улицы Лосиноостровской. Там построена гигантская эстакада – длиной 2,5 километра, одна из крупнейших в городе. Автомобилисты района получили дополнительный выезд, минуя вечно переполненный путепровод на Открытом шоссе. На самом шоссе стало свободнее.

«Еще одна развязка строится в районе пересечения хорды с проспектом Мира. Полностью работы планируется завершить до 2023 года. К этому же времени должны быть закончены работы на Южной рокаде и Юго-Восточной хорде, на которую строители еще только выходят. Отдельные ее участки начнем сдавать в эксплуатацию с 2020 года», – сказал Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, Северо-Западную хорду планируют построить в этом году. Сейчас заканчивается реконструкция улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Идет строительство участка от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через Народного ополчения, проспект Маршала Жукова и Крылатскую.

«На этом участке главное – достроить балочный мост длиной 600 метров через шлюзы Карамышевского спрямления Москвы реки. Фантастическая дорога получается. Сам по ней езжу. Раньше попадал с улицы Алабяна на Большую Академическую минимум за 30-40 минут, и то, если без пробок, а теперь через Алабяно-Балтийский тоннель пролетаю за полторы-две минуты», – уточнил руководитель департамента.