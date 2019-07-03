РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Депутат Московской областной думы Павел Максимович поздравил сотрудников ГИБДД городского округа Подольск с профессиональным праздником и пожелал здоровья и успехов, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.

«Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД горокруга, примите искренние поздравления с профессиональным праздником! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе», - сказал Максимович.

Он отметил, что Госавтоинспекция является важным звеном в структуре правоохранительных органов. На сотрудниках службы лежит большая ответственность по поддержанию порядка на дорогах, предотвращению ДТП, защите жизни и здоровья участников дорожного движения.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года. Ежегодно в этот день в России отмечается День ГИБДД, в рамках которого чествуют сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения.