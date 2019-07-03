РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. На улице Революции в микрорайоне Климовск городского округа Подольск рабочие планируют в ближайшее время приступить к благоустройству территории строящейся школы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На днях Максимович совместно с председателем комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергеем Цаплинским, первым зампредседателя совета депутатов округа Любовью Ушаневой, представителями генподрядчика ООО «Триумф» и субподрядных организаций принял участие в расширенном совещании на стройплощадке новой школы.

«Данное учебное учреждение на 825 мест возводится по решению губернатора в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». На сегодняшний день зафиксированы некоторые отставания от графика. В рамках рабочей встречи были намечены планы, как их компенсировать. Строители выразили уверенность, что к октябрю объект будет сдан. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Планируется, что в 2020 году новая школа распахнет свои двери перед учениками», - сказал Максимович.

Он отметил, что в настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу фасадных систем, витражам, установке окон, а также проводятся отделочные работы, осуществляется прокладка и распределение инженерных сетей внутри здания, производится штукатурка стен и кровельные работы.