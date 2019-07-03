РИАМО - 3 июл. Новый четырехполосный участок платной магистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург, который проходит через Подмосковье, открыли в среду, передает корреспондент РИАМО.

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143-м километре. В результате будет открыт для сквозного проезда весь путь от МКАДа до Твери – 135 километров скоростной дороги можно будет преодолеть чуть более чем за час.

«В этом случае мы не просто строим участок дороги, мы ускоряем обход очень больших центров агломерации, существенно ускоряем проезд от Москвы до Твери. Это означает, что для всех, кто живет в Москве и Подмосковье, жителей Твери – это очень важное событие. Мы, конечно, надеемся, что ускорение транспортных потоков приведет к тому, что и экономика будет расти, и экология улучшится», – сказал во время церемонии открытия участка полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Новая дорога будет соответствовать категории IА, максимальная разрешенная скорость движения – 110 километров в час, впоследствии ее увеличат до 130. На всем его протяжении будет четырехполосное движение, дорога оснащена разделяющим встречные направления ограждением и освещением.

В целях соблюдения высоких требований безопасности дорога оснащена Автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), экипажи аварийных комиссаров круглосуточно готовы прийти на помощь автомобилистам в случае любой нештатной ситуации.

На открывающемся участке построено две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124-м километре. Дорога позволит обойти стороной череду населенных пунктов, расположенных вдоль федеральной трассы М-10, и существенно разгрузит «старую Ленинградку».

В церемонии открытия участка магистрали приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Тверской области Игорь Руденя, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Это последний участок на территории Московской области. До завершения осталось всего два участка. Надеемся, что в этом году мы уже увидим дорогу целиком. Она служит развитию ЦФО. Я думаю, что автомобилисты оценят ее качество и безопасность. Трасса (находится – ред.) на уровне лучших мировых стандартов. Жители всего Подмосковья с удовольствием будут по ней ездить», – отметил Гержик.

Проезд по всему 52-километровому участку в дневное время на легковом автомобиле при оплате наличными или банковской картой составит 130 рублей, по транспондеру T-pass – 104 рубля, примерно два рубля за километр. Если проехать по М-11 только до трассы на Козлово (124-й км), чтобы съехать в Завидово, Мокшино или Конаково, то стоимость составит 70 рублей, с транспондером T-pass – 56 рублей. Ночной тариф – с 1:00 до 06:00 – составит соответственно 90 и 50 рублей.

Трасса скоростной платной автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 «Россия» по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 километра.