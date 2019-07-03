РИАМО – 3 июл. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) занимаются разработкой специальной мази для лечения рака кожи, пишет газета «Известия».

В ходе исследований ученые пришли к выводу, что риск развития рака кожи и его рецидивов можно снизить, используя мази с антисмысловыми олигонуклеотидами. Их роль заключается в поддерживании определенных функций белков, отвечающих в организме за апоптоз – запрограммированную гибель клеток.

«Нам представляется перспективным применение специальных мазей. Это поможет избавить пациента от некоторых эстетических дефектов, которые неизбежно остаются после операций (по удалению опухоли на коже). В каких-то случаях на начальных этапах болезни лечение мазью, может быть, позволит и вовсе избежать операции», – сказал заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

Вместе с тем мазь будет призвана бороться только с самым опасным видом рака кожи – меланомой. Компоненты станут проникать через роговой слой кожи, и достигать меланоцитов и клеток-прогениторов, мутация которых способна привести к развитию смертельной опухоли.

Одним из главных вопросов при разработке подобной мази остается скорость доставки антисмысловых олигонуклеотидов в мутировавшие раковые ткани человека. Дело в том, что эти соединения неустойчивы и могут потерять свою эффективность еще до того, как достигнут поврежденных клеток кожи. По этой же причине стратегия локального воздействия мазью непосредственно на поврежденные клетки представляется эффективнее попыток доставить к ним олигонуклеотиды другими способами, например, внутривенными.

Рак кожи остается наиболее распространенным видом опухолевых заболеваний – на него приходится один из трех случаев диагностированных злокачественных новообразований.