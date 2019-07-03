РИАМО - 3 июл. Система «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проходил в России с 27 мая по 1 июля, наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тысячи аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий.

«Всего система видеонаблюдения осуществила 4,72 миллиона часов трансляций с видеокамер. Трансляция сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения (www.smotriege.ru). Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2993 федеральных и 4967 региональных онлайн-наблюдателей», – говорится в сообщении.

Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.

Специалисты «Ростелекома» осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов был зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 гигабит в секунду, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.

«Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты «Ростелекома» быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, оборудование «Ростелекома» в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов.

«Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов», – отметил Осеевский.

Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тысяч человек. Система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода – 20 сентября 2019 года.