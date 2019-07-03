РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. На Домодедовском шоссе в подмосковном Подольске с 4 июля организуют пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, еще одна точка сбора откроется 5 июля на улице Курчатова, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член общественной палаты городского округа Ольга Лебедева.

«Общественная палата городского округа Подольск организует сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Так, с 4 июля гуманитарный склад будет организован по адресу: Домодедовское шоссе, дом 35а. Узнать подробности можно по телефону:8 (916) 608-88-80. Также с 5 июля пункт сбора гуманитарной помощи откроется в микрорайоне Кутузово по адресу: улица Курчатова, дом 6. Узнать подробности можно по телефону: 8(926)227-09-29»,- сказала Лебедева.

Она добавила, что в настоящее время формируется отряд добровольцев, готовых уехать помогать и оказывать волонтерскую помощь в Иркутской области. Отправление будет 4 июля из Москвы в 00:35. Обратно волонтеры вернутся 14-15 июля.

«Волонтеры будут жить в палатках, питание и дорога оплачиваются. С собой необходимо взять паспорт, сменную и теплую одежду, средства личной гигиены, кружку, ложку, тарелку, медикаменты, резиновые сапоги, спальный мешок или одеяло. Подробности можно узнать по телефону: 8(924)625-62-00», - отметила она.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.