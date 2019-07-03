РИАМО - 3 июл. Сбербанк одобрил выделение кредита ГК «Киевская площадь» сроком на 10 лет на сумму 39 миллиардов рублей для полного редевелопмента московского спорткомплекса «Олимпийский», после проведения всех работ СК станет крупнейшим в Европе спортивно-развлекательным объектом, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, в портфолио которой входят такие знаковые объекты, как крупнейший в мире ТРЦ «Дубай молл» площадью более 1 миллиона квадратных метров и торговый центр «Парагон» на 0,5 миллиона квадратных метров в Сингапуре.

«Реконструкция вдохнет в СК «Олимпийский» вторую жизнь и сделает его жемчужиной европейского масштаба», – отметил вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Спортивная составляющая объекта будет включать плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, зону пляжных видов спорта, полноценный дайвинг-центр, фитнес, универсальные спортивные залы для тенниса и стритбола, сквош, беговой парк, открытый ледовый каток, центр экстремального спорта, гимнастические залы и другие спортивные зоны.

В «Олимпийском» сохранится концертный зал, а также появится научно-познавательный центр для детей и взрослых с планетарием и электронной библиотекой, появится кинотеатр, кафе и рестораны, торговая зона.