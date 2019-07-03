РИАМО – 3 июл. Находящийся в СИЗО футболист «Зенита» Александр Кокорин начал проходить реабилитацию в столичном медицинском центре, сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию. У спортсмена долго время было травмировано колено.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», – сказала Потяева.

Она добавила, что продолжит раз в неделю запрашивать информацию по состоянию футболиста.

Ранее главный врач ФК «Зенит» Михаил Гришин назначил игроку комплекс физиотерапевтических процедур и отметил необходимость увеличить нагрузку на травмированное колено для предотвращения атрофии мышц.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, экс-хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в октябре 2018 года. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии.