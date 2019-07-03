РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Участницы фестиваля «Невесты Подмосковья - Перезагрузка» проведут танцевальный флешмоб 7 июля на празднике ко Дню семьи, любви и верности в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Ольга Писцова.

Отбор участниц на VI фестиваль «Невесты Подмосковья – Перезагрузка» начался в апреле, а 9 июня в округе прошел финал, по итогам которого главной невестой Московской области стала Кристина Пирогова. Однако 7 июля организаторы фестиваля решили провести вторую часть, в ходе которой невесты и все желающие смогут поучаствовать в благотворительном забеге и празднике ко Дню семьи, любви и верности.

«В этот день в округе будет сразу несколько мероприятий, в которых примут участие невесты Подмосковья. Так, в 11:00 в парке Талалихина пройдет ежегодный благотворительный забег, в ходе которого будут собраны средства в помощь тяжелобольной девочке. В нем примут участие 10 команд. В программе будет разминка, забег по парку и многое другое. В забеге примут участие и наши невесты», - сказала Писцова.

Она уточнила, что после забега невесты Подмосковья вместе с РОД «Вольница» и квадроклубом Bizon отправятся к Дворцу культуры «Октябрь» на праздник ко Дню семьи, любви и верности, где участницы конкурса подарят всем гостям танцевальный флешмоб.

По ее словам, праздник у ДК начнется в 13:00. В программе будет музыка, танцы, фотозона и многое другое.