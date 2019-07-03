РИАМО - 3 июл. В рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского» («Салтыковская улица») в Восточном округе Москвы проведут переустройство дорожной сети, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В рамках согласованного этапа работ предусматривается реконструкция улицы Салтыковская, ремонт дорожного покрытия на улицах Святоозерская и Наташи Качуевской, а также строительство подъездной дороги к технической подстанции теплосети. Помимо этого, будет устроена плоскостная автостоянка на 114 машино-мест и проведена прокладка инженерных коммуникаций», – говорится в сообщении.

В ходе реконструкции проезжая часть участка Салтыковской улицы будет расширена до 22 метров, а существующие остановки общественного транспорта по обеим сторонам улицы перенесут ближе к выходам будущей станции метро «Улица Дмитриевского».

Проектными решениями предусмотрено строительство заездных карманов для общественного транспорта, создание посадочных площадок с установкой павильонов ожидания и навигационных пилонов.

На участках улиц Наташи Качуевской и Святоозерской планируется ремонт дорожного покрытия, при этом ширина дороги останется неизменной, а на пересечении Святоозерской и улицей Наташи Качуевской появится новый светофорный объект.

Предусматривается автоматизированное управление движением в районе ТПУ: будут установлены две поворотные видеокамеры и два стратегических детектора транспорта для наблюдения и мониторинга транспортных потоков, существующий комплекс фотовидеофиксации будет перенесен на новое место. Оборудование подключат к московскому ситуационному центру интеллектуальной транспортной системы.