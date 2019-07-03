РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) подмосковного Королева стала победителем V международного военно-технического форума «Армия-2019», в ходе работы форума на ее стенде проводилось множество мультимедийных презентаций, сообщается на сайте корпорации.

В ходе проведения форума работал демонстрационный центр КТРВ, где представлены образцы высокоточного оружия различного базирования. В исторической части центра размещены тактические крылатые ракеты и ракетные системы, созданные в разные годы на предприятиях, ныне входящих в состав корпорации, а также уникальные образцы морского подводного оружия. Все они занимают почетные места в истории развития отечественного высокоточного оружия.

«Диплом «За лучшую экспозицию международного военно-технического форума «Армия-2019» и главный приз от имени руководства корпорации получил заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности и маркетингу Константин Бирюлин», - говорится в сообщении.

В особой зоне демонстрационного центра был представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения. Это инновационные изделия для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ.

В ходе работы форума проводилось множество мультимедийных презентаций, о корпорации и ее изделиях рассказывали высококвалифицированные специалисты. Каждый час для посетителей выступал музыкальный коллектив.