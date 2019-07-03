РИАМО - 3 июл. Сотрудники полиции в Таганском районе столицы задержали 31-летнюю женщину, которая во время бытовой ссоры ударила своего 42-летнего супруга ножом в грудь, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в квартире дома на улице 1-я Дубровская. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. С колото-резаной раной грудной клетки его госпитализировали.

«На месте была задержана женщина, которая изобличена в том, что <…> в ссоре ножом нанесла мужчине не менее одного удара в область груди», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», добавил он.