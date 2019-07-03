РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручил им награды, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в отделении ГИБДД Люберец состоялось торжественное мероприятие, на котором Ружицкий, временно исполняющая полномочия главы Дзержинского Людмила Иванова и начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев поздравили сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником.

«В этом году присутствуют в зале ветераны, они всю свою жизнь посвятили службе в органах внутренних дел, ГИБДД. Вы ограничиваете нарушителей, наводите порядок на дорогах. Благодаря вам закон торжествует. Работа сложная и очень напряженная. Искренне хочу пожелать здоровья, благополучия и материального обеспечения», - сказал Ружицкий.

Сотрудников ГИБДД наградили медалями и благодарственными письмами. Также Ружицкий передал сертификаты на две квартиры начальнику люберецкого отдела ГИБДД УМВД по Московской области Илье Атаманову для распределения между сотрудниками.

День ГИБДД МВД РФ в стране отмечается ежегодно 3 июля. До 2009 года он назывался Днем ГАИ. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году.