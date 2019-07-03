РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Злоумышленники звонят на телефоны организаций и, представляясь сотрудниками Государственного пожарного надзора Люберец и вымогают деньги или материальные ценности за помощь при проведении надзорных мероприятий, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкого пожарного надзора.

«Также нередки случаи прибытия на объект мошенников, для проведения «проверок», которые заканчиваются не вручением официальных документов, а принуждению к денежному вознаграждению этих лиц», - сказал представитель отдела надзорной деятельности по городскому округу Люберцы.

Отмечается, что сотрудник Государственного пожарного надзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий всегда одет в форменное обмундирование и по прибытии на объект предъявляет удостоверение МЧС России.

Подобные случаи в недавнее время произошли в нескольких муниципалитетах Московской области, в том числе в городском округе Люберцы после проведения плановых проверок руководителям организаций поступали телефонные звонки с предложением оказать материальную помощь взамен лояльности надзорных органов.