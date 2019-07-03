РИАМО - 3 июл. Сотрудники полиции МО МВД России «Шатурский» задержали ранее судимого 38-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении серии разбойных нападений и грабеже, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время, находясь в помещении одного из продуктовых магазинов, расположенных в городе Рошаль, похитил ящик для сбора пожертвований, с находящимися в нем денежными средствами, принадлежащими благотворительному медицинскому частному учреждению», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Он уточнила, что в этот же день он попытался совершить разбойное нападение на одного из местных жителей, но потерпевшему удалось от него убежать. Спустя полчаса злоумышленник в течение 10 минут совершил два разбойных нападения на один и тот же сетевой магазин, где, урожая продавцам ножом, похитил мясные деликатесы и алкогольные напитки.

«На следующее утро мужчина попытался похитить из торговой точки бутылку коньяка, но прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции он был задержан и доставлен в отдел полиции», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 161 УК РФ (грабеж) и 162 (разбой). Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 и 15 лет соответственно.

В отношении подозреваемого Шатурским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.