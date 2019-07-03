РИАМО - 3 июл. В Москве кассир обменного пункта похитила у гендиректора одной из столичных фирм более 40 миллионов рублей, которые он планировал поменять на доллары, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы. Бизнесмен принял решение о переводе 41 миллиона рублей в доллары и доставил наличность в сопровождении сотрудников службы инкассации в обменный пункт, расположенный в Елисеевском переулке на первом этаже пятиэтажки.

«Кассир пересчитала деньги и оставила их в кассе, заявив, что нужной суммы денег в долларах США на данный момент у нее нет, и их должны привезти по ее заказу. При этом женщина попросила клиента и инкассаторов выйти из помещения обменного пункта и подождать снаружи», – сказал собеседник агентства.

В итоге мужчина прождал два часа, а когда попытался зайти в обменный пункт, то выяснилось, что дверь закрыта изнутри, на звонки и стук в дверь никто не отвечал. Он обошел здание и увидел открытое окно, в помещении обменного пункта никого не оказалось.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящий момент идет розыск подозреваемой.

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