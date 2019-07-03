РИАМО - 3 июл. На территории Москвы и Подмосковья на 3 и 4 объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозовых дождей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье и Москве из-за дождя. Предупреждение действует до 22:00 4 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Рязанской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областей. В Белгородской области объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности.

В Московском регионе в среду ожидается облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха – 18-20 градусов тепла.

Также 4 июля в Москве и области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура ночью будет от 9 до 11 градусов, днем – от 17 до 19 градусов.