РИАМО – 3 июл. Специалисты сервиса «Авито» выяснили, что самые высокие зарплаты во втором квартале 2019 года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост по сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, средняя зарплата по 23 российским городам по итогам второго квартала увеличилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года и составила 37 тысяч рублей.

«В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи рублей», – отмечается в материале.

Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

При этом наибольший рост зарплат отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%). Чуть меньший темп роста зарплат во втором квартале наблюдался в Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбурге (плюс 9,2%), Тольятти (плюс 9%).