РИАМО - 3 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в среду отменили и задержали 26 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» пять рейсов задержаны. В «Домодедове» задержали семь рейсов, 12 отменили. В «Шереметьеве» два рейса задержаны.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в среду при переменной облачности местами будет идти кратковременный дождь, температура днем поднимется до плюс 22 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба.