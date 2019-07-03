РИАМО - 3 июл. Жителей Москвы и Подмосковья в среду ожидает понижение температуры воздуха до климатических показателей мая, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, скоротечными ливнями, порывистым ветром и понижением температурного фон до климатической нормы мая», – говорится в сообщении.

В Москве будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем в столице – плюс 18-20 градусов, в Подмосковье – плюс 16-21 градус.

Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 740 миллиметров ртутного столба.