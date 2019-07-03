РИАМО - 3 июл. В рамках столичного форума «Мой район» с 4 по 6 июля в Гостином дворе все желающие смогут нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Гостином дворе 4 июля откроется первый форум «Мой район», рассчитанный на жителей столицы, которым интересны темы создания комфортной городской среды и комплексных изменений. Он продлится до 6 июля.

«Одной из главных тем форума станет здоровый образ жизни горожан. Будет открыт стенд департамента спорта Москвы, где посетители смогут сдать нормативы ГТО и получить памятную медаль», – говорится в сообщении.

Кроме того, дети смогут пройти тестирование: сотрудники Москомспорта проанализируют показатели ребенка и расскажут родителям о том, к занятию каким видом спорта у ребенка есть предрасположенность.

На форуме «Мой район» будут обсуждать вопросы создания комфортной городской среды, здравоохранения, транспорта, социальной защиты, правильного питания и множество других тем.

Также в программе форума – свыше 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов. Состоятся встречи с известными людьми, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое. На форуме расскажут, какие мероприятия уже проходят в разных районах столицы и как горожане могут участвовать в их проведении.

Кроме того, агентство «Мосгортур» в рамках форума проведет десять бесплатных пешеходных экскурсий для всех желающих. Участники узнают об истории и легендах Шаболовки, поселка художников Сокол, Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и других мест столицы.