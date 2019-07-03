РИАМО - 3 июл. В рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами в парках Москвы начали работать веранды здоровья, за неделю их посетили более 2,5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здесь москвичей ждут лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия.

«Здоровая Москва» – это больше, чем просто медицинские павильоны и веранды здоровья. Это формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Для этого город дает москвичам все возможности. Обширная программа веранд здоровья включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. Уже более 2,5 тысяч человек посетили веранды здоровья с момента старта проекта неделю назад», – сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

По ее словам, чтобы провести время в парке активно, даже брать с собой ничего не нужно. Спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно, при этом не нужно писать расписок или оставлять что-то в залог.

Веранды рядом с павильонами «Здоровая Москва» уже открылись в ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники», «Печатники», в Лианозовском парке, в парке Олимпийской деревни, в скверах имени Федора Полетаева, «Отрадное» и в парке «Надежда», а также на территории зоны отдыха «Мещерское». Для каждой площадки действует отдельное расписание.

Так, 4 июля в зоне отдыха «Мещерское» с 09:00 до 10:00 будет проходить «Зарядка с чемпионом», на 5 июля (с 07:30 до 08:30) запланирована йога, а 6 июля – занятие по гимнастике цигун проведет мастер спорта Семен Линецкий (с 09:00 до 10:00).

В вечерние часы, с 19:30 до 20:30, 5, 6 и 7 июля можно будет послушать лекции, посвященные здоровому образу жизни: «Развиваем идеальную легкую походку» Марии Питерской, «Здоровый позвоночник и суставы» Александра Самойленко, «Ароматерапия для здоровья, счастья и долголетия» Елены Бузницкой.

В ландшафтном парке «Митино» 6 июля проведут мастер-класс по функциональному тренингу (с 16:30 до 18:00). В парке «Садовники» 5 июля с 18:00 до 19:00 всех ждут на занятии по ушу, которое подготовили преподаватели школы кунг-фу, а в 6 и 7 июля с 16:30 до 18:00 состоятся тренировки по кроссфиту.

В парке «Печатники» заняться йогой можно будет утром 5 июля и вечером 6 июля, а танцами – с 12:30 до 14:30 6 июля и с 16:30 до 18:00 7 июля. Кроме того, 7 июля во всех парках запланирована акция «10 тысяч шагов к жизни», в рамках которой эксперты расскажут о здоровом образе жизни и построят маршрут здоровья.

«Кроме того, летом посетителей веранд здоровья научат танцевать латиноамериканские и восточные танцы, обучат боевым искусствам и различным техникам гимнастики. Занятия по йоге и пилатесу помогут восстановить душевное равновесие, а любителей активного отдыха ждут на фитнес-тренировках профессиональные инструкторы», – уточняется в материале

Также на верандах здоровья в любое время можно поиграть в бадминтон, настольный теннис и во фрисби. Администраторы выдадут спортинвентарь бесплатно, без залогов и расписок.

До 10 июля веранды здоровья заработают еще в четырех районах города. Они откроются в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», в парке «Ангарские пруды», в зоне отдыха «Площадь Юности» в Зеленограде и в Гончаровском парке.

Павильоны «Здоровая Москва», в которых можно пройти первый этап диспансеризации, начали работать в городских зонах отдыха с 3 июня. После консультации посетителя приглашают на веранды получить практические и теоретические рекомендации по ведению здорового образа жизни, по отказу от вредных привычек в пользу полезных, поддерживающих здоровье и предотвращающих серьезные заболевания.