РИАМО - 3 июл. В Москве с 13 июля до 7 сентября стартует третий сезон передвижного киноклуба «Кино глазами инженера», все желающие смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главная тема образовательного проекта в этом году – «Жилые районы». Показы пройдут во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР.

«Кинозалами для показов будут служить знаковые архитектурные сооружения, например, красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице с необычной планировкой. Места для показов выбраны не случайно. Здания, рядом с которыми покажут киноленты, построены в те же годы, когда и происходит действие в фильмах», – сказала генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

По ее словам, так зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи, о которой идет речь в лентах.

Перед началом показа каждого фильма лекторы проекта «Кино глазами инженера» будут рассказывать посетителям об особенностях московской архитектуры и о том, как стиль жилых зданий может влиять на быт горожан.

Киноплощадки совместно с экскурсионным бюро «Москва глазами инженера» организует сеть кинотеатров «Москино». Картины, снятые на 35-миллиметровую пленку, будут показаны на винтажном кинопроекторе. Вход на сеансы бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте «Москино».

Сейчас можно зарегистрироваться на просмотр первого фильма, который покажут 13 июля. Запись на остальные показы будет открываться за две недели до дня их проведения. Зрители будут собираться за полчаса до начала лекций, после которых запланированы сами показы.