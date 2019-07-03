РИАМО - 3 июл. Сотрудники полиции задержали в Москве 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами УЭБиПК ГУ МВД России по Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении поддельных документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники создали сайты, где от лица сотрудников многофункционального миграционного центра Москвы обрабатывали заявки на оформление регистрации на территории страны. Ежедневный доход от противоправной деятельности превышал 150 тысяч рублей. За последние полгода они причинили ущерб гражданам на сумму более 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские провели 20 обысков по местам проживания подозреваемых и в арендуемом ими офисном помещении. Изъяты денежные средства в сумме свыше 3 миллионов рублей, более 30 банковских карт различных кредитных учреждений. Также обнаружены поддельные штампы и бланки государственных организаций, тетради с рукописными бухгалтерскими записями, более 50 мобильных телефонов и сим-карт.

«В настоящее время двое организаторов группы и пять активных ее участников задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще пятерым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключила Волк.