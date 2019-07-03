РИАМО - 3 июл. В Москве и Подмосковье в среду при переменной облачности местами будет идти кратковременный дождь, температура днем поднимется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 18-20, по области - 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%.

Синоптики отмечают, что погода сохранится умеренно влажная, содержание кислорода в пределах нормы, атмосферное давление слабо будет расти, но останется на пониженном фоне. Такие погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма, а людям, страдающим кислородной недостаточностью при бронхолегочных заболеваниях, ИБС, постинфарктными состояниями, нарушениями обмена веществ и других, такие внешние условия могут даже принести облегчение.

«Причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия по-прежнему остается неустойчивое атмосферное давление. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы», - добавляется в материале.