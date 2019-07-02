РИАМО - 2 июл. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организует 3 июля прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров в части доставки багажа, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В рамках работы комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту «Шереметьево» <…> организован выездной прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров, в том числе, в части доставки багажа, при осуществлении перевозки воздушным транспортом», – говорится в сообщении.

Прием состоится 3 июля с 9 до 18 часов в здании аэропорта «Шереметьево» по адресу: Московская область, город Химки, аэропорт «Шереметьево», терминал D, первый этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту возникли сложности с обработкой багажа, порядка 9 тысяч единиц не отправили по назначению. Сотрудник пресс-службы аэропорта опроверг информацию и сообщил, что в «Шереметьеве» скопилось 1,5 тысячи единиц багажа.