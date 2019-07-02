РИАМО – 2 июл. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» заявила о «катастрофическом» снижении численности населения в стране, передает ТАСС.

По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – сказала она.

Она также добавила, что многие регионы России в погоне за хорошей статистикой сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», – сказала Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

Она указала на то, что федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации в регионах.