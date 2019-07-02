РИАМО - 2 июл. Рзянин Иван и Коноплянников Василий, участники проекта центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «КилоВАТТ» в Дубне вошли в восьмерку выпускников Подмосковья, получивших по 100 баллов за ЕГЭ по математике и физике, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Проект «КилоВАТТ» реализуется на базе центра дополнительного образования «Дружба». На протяжении последних лет ребята не только занимались на базе «КилоВАТТ», но и активно принимали участие в соревнованиях. Так в 2018 году на Хакатоне Олимпиады НТИ по профилю «Автономные Транспортные Системы», который проходил на территории Сколково, выпускники заняли второе место.

«ЦМИТ в Дубне появился в 2016 году на базе центра дополнительного образования для детей «Дружба». Мы были приятно удивлены, какое количество школьников проявились интерес к научно-техническому творчеству, и как результат – такие высокие баллы по математике и физике именно в Дубне», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он выразил надежду, что молодые люди и дальше продолжат образование в сфере IT-технологий, инженерного проектирования и позже захотят найти себе работу у резидентов особой экономической зоны «Дубна».

В настоящее время в Московской области уже созданы и успешно функционируют 14 центров молодежного инновационного творчества в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Красногорске, Люберцах, Химках, Сергиевом Посаде, Котельниках и Подольске.

Это самое большое количество подобных центров среди всех субъектов России. Программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ в Московской области реализуется с 2015 года. За все время объем финансирования составил более 160 млн рублей. И уже более 20 тысяч детей и молодёжи прошли обучение в ЦМИТах, в центрах было проведено более 300 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества.

В этом году в результате конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), определены 4 муниципальных образования, где появятся ЦМИТы в 2019 году. Министерством инвестиций и инноваций Московской области поддержаны заявки на открытие центров в городских округах: Орехово-Зуево, Солнечногорск, Электросталь и Ступино.