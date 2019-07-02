РИАМО - 2 июл. Ленинский район стал лидером по вводу жилья в эксплуатацию в первом полугодии: по итогам Минжилполитики, общая площадь сданного здесь жилья составила более 400 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«По итогам 6 месяцев 2019 года больше всего введено в эксплуатацию жилья в Ленинском районе. На втором месте – Одинцовский городской округ. Такие позиции были и в аналогичном периоде 2018 года. На третьем месте в этом полугодии – городской округ Солнечногорск», – рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2018 году топ-3 лидеров замыкал Раменский городской округ.

Площадь введенного жилья по итогам полугодия в Ленинском районе составила более 400 тысяч квадратных метров, в Одинцовском городском округе – 277 тысяч квадратных метров, а в Солнечногорске – 241,5 тысяч квадратных метров.