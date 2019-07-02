РИАМО - 2 июл. Сотрудники Госжилинспекции проинспектировали качество ремонта, который закончили в доме №31 по улице Пионерская в подмосковных Луховицах, восстановление проводили в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверки качества выполненных работ, проведенных в рамках губернаторской программы ремонта подъездов «Мой подъезд», проходят по всему Подмосковью. Проверку вышеназванного дома выполнил заведующий территориальным отделом №11 Госжилинспекции Московской области.

«Здесь отремонтировали входную группу, заменили напольную плитку, произвели окраску и побелку стен и потолков, привели в нормативное состояние поручни перил. Члены приемочной комиссии, в том числе и сотрудник областного надзорного ведомства, отметили высокое качество выполненного в подъезде ремонта», — говорится в сообщении.

Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». На заседании правительства Московской области 28 мая 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал одним из приоритетов в работе Госжилинспекции Московской области тщательный контроль за работами, выполняемыми в рамках программы «Мой подъезд».