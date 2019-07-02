РИАМО – 2 июл. Жительница подмосковного Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой в 2017 году ревнивый муж отрубил кисти рук, приняла участие в откровенной фотосессии, сообщается на cайте kp.ru.

На снимках Рита в короткой черной жилетке застегнутой всего на одну пуговицу и нижнем белье. Волосы собраны в хвост, а игривое настроение задает ободок в форме кошачьих ушей. Фотографии уже бьют рекорды по количеству лайков.

«Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой. Иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно четыре огромных шрама на ноге. Но сексуальность – это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!» – отметила Грачева.

Трагедия в жизни Маргариты Грачевой произошла в декабре 2017 года, когда ее муж Дмитрий, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Вместо нее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез.

Со временем благодаря реабилитационным процедурам Маргарита научилась заново чистить зубы, открывать дверь и держать в руке чашку, а также водить машину.

Дмитрия Грачева суд приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина с таким решением не согласился.